Bis zum Ablauf der Frist am 30. Oktober sind in der Stadtverwaltung zwei Offerten eingegangen. Das teilte Bürgermeister Fabian Giesder (SPD) auf Nachfrage mit. Beide Bewerber stammen aus der Region. Nähere Angaben zu den Interessenten machte das Stadtoberhaupt nicht. Bei der Entscheidung soll nicht allein der gebotene Kaufpreis ausschlaggebend sein. Ebenso wichtig sei das von den Bewerbern vorgelegte Nutzungskonzept für das historische Gebäude.