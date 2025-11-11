Großes Netzwerk Von Thailand in die Prostitution - Schleuserprozess beginnt

Bielefeld - Ein mutmaßliches Schleusernetzwerk soll Frauen und Transmenschen aus Thailand nach Deutschland gebracht und zur Prostitution gezwungen haben - nun hat vor dem Landgericht Bielefeld ein Prozess begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft zehn Männern und Frauen gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern, Zwangsprostitution und Geldwäsche vor. Mit der Arbeit in den Bordellen sollten die Opfer der Anklage zufolge ihre Reisekosten abbezahlen. Ein Vorgehen, das nach Meinung des Bundeskriminalamtes (BKA) nicht unüblich ist.