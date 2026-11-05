Am Samstag verwandelt sich die Musikschule Arnstadt-Ilmenau in Ilmenau in einen Treffpunkt für Musiker, Musikpädagogen und Musikliebhaber aus ganz Deutschland. Höhepunkt des Wochenendes ist ein öffentliches Festkonzert um 17 Uhr, bei dem Mitglieder und Schüler der DTKV-Landesverbände Thüringen und Nordrhein-Westfalen Werke von Schubert, Schumann, Chopin und weiteren großen Komponisten aufführen. Der Eintritt ist frei.