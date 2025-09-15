Die Stadt Wasungen öffnete am Tag des Denkmals ab 14 Uhr eine ganz besondere Tür. Das historische Damenstift, ein prächtig erhaltenes Gebäude mitten in der Altstadt, beinhaltet so einige sehenswerte Schätze. Für viele der Besucher führte ihr Weg zuerst ins Lapidarium: eine Ausstellung historischer Steine, die sich über Gedenktafeln bis hin zu Grabsteinen erstreckt. Im Erdgeschoss des Damenstifts beherbergt das Thüringer Karnevalsmuseum alles, was die fünfte Jahreszeit so besonders und sehenswert macht. Die Kinder konnten es sich hier mit Ausmalbildern und einem eigens für sie konzipierten Stadtführer gemütlich machen.