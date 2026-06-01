„Angefangen hat es mit zehn Dosen Hundefutter, die wir mal eben im Markt geholt haben. Heute fahren wir durch ganz Thüringen und sammeln Futterspenden ein“, sagt Andreas Kühnel, Vorsitzender der Arnstädter Tiertafel über deren Arbeit. Oder leisten spontan Hilfe. So wie kürzlich, als an einem Sonntagnachmittag ein Notruf aus Sömmerda eintraf. Drei große Hunde ohne Futter. „Da sind wir spontan losgefahren. Als wir ankamen, sind Tränen geflossen“, erzählt Kühnel.