Geehrt wurde die gebürtige Hennebergerin Renate Danielzik in ihrem langen Berufsleben – und auch danach – bereits mehrfach. Doch als sie nun die Einladung in die Staatskanzlei nach Erfurt erhielt, war sie doch überrascht. Denn was ihr da verliehen werden soll, ist weit mehr als eine Ehrung zu einem runden Berufsjubiläum. Selbst die Urkunde für ihre 70-jährige Mitgliedschaft im Deutschen Roten Kreuz – auch wenn eine solche nur wenige erreichen werden – verblasst dagegen. Sie bekommt das Bundesverdienstkreuz am Bande.