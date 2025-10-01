Eigentlich hatte es in Stützerbach schon vor fünf Jahren ein großes Fest geben sollen – nämlich anlässlich des 450-jährigen Ortsjubiläums. Aber die Feier musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Zu Beginn dieses Jahres, erinnert sich Ortsteilbürgermeister Frank Juffa, kam das Thema durch den Verein, der anlässlich des Jubiläums gegründet wurde, dann wieder auf die Agenda. Allerdings, sagt Juffa, wäre die Zeit zu kurz gewesen, solch ein großes Jubiläumsfest bis zum Herbst auf die Beine zu stellen. „So etwas ist nicht in einem halben/dreiviertel Jahr zu schaffen“, weiß er. Daher einigte man sich darauf, statt dessen ein großes Bürgerfest zu veranstalten – am 2. und 3. Oktober wird es stattfinden und steht unter dem Titel „ein Ort wächst zusammen“. Das Programm ist vielfältig. Am Donnerstag wird es eine Tafel für die „Einheitslinde“ vor der Christuskirche geben. 19.30 Uhr wird diese enthüllt. Wie Frank Juffa erinnert, wurde der heute imposante Baum anlässlich der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 gepflanzt, weshalb er bei Einheimischen als „Einheitslinde“ bekannt ist. „Das neue Schild soll daran erinnern“, so der Ortsteilbürgermeister. Ab 20 Uhr wird es zudem ein Konzert mit Musikern aus Stützerbach, Freunden des Ortes und aus anderen Ortsteilen der Stadt geben, analog zu dem Gottesdienst, der damals am Vorabend des Tages der Deutschen Einheit in der Christuskirche stattgefunden hatte.