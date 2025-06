Erfurt (dpa/th) - Auch im Jubiläumsjahr beginnt das Krämerbrückenfest in Erfurt traditionell am Abend mit einem Schelmen-Stück über Till Eulenspiegel. In diesem Jahr werde das Eröffnungsspiel des Erfurter Jugendtheaters "Die Schotte" einen symbolischen Gang durch sieben Jahrhunderte Stadtgeschichte abbilden, kündigte die Stadtverwaltung an. In Erfurt soll die Figur des mittelalterlichen Schelms Eulenspiegel Erzählungen nach etwa einem Esel das Lesen beigebracht haben.