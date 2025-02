FRANZISKA PREUSS (30/SC Haag): Die klare Nummer eins im deutschen Team. Nach gesundheitlichen Problemen in der Vergangenheit glänzte Preuß in diesem Winter mit konstant überragenden Leistungen, schlüpfte so in das Gelbe Trikot. Die Tage in der Schweiz könnten ihre Weltmeisterschaft werden, Medaillen sind das ausgerufene Ziel - doch die Konkurrenz ist stark.