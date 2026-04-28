Eine Woche nach Saisonende steht fest, dass Volleyball-Bundesligist Dresdner SC seine beiden Top-Angreiferinnen Marta Levinska und Lorena Lorber Fijok verlieren wird. Wie der deutsche Vizemeister mitteilte, werden beide nach zwei Jahren den Verein verlassen und eine neue Herausforderung annehmen. Auch sechs weitere Spielerinnen werden in der kommenden Saison nicht mehr für die Dresdnerinnen aufschlagen.