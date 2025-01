Der Projektentwickler "AOC - Die Stadtentwickler" ist einer der großen Projektentwickler in den ostdeutschen Bundesländern. In der letzten Konzernbilanz im Sommer vergangenen Jahres gab das Unternehmen ein Vermögen von fast 250 Millionen Euro an. Zum Konzern gehören zahlreiche Tochterunternehmen für Bauprojekte. Zuletzt wies AOC in den Geschäftsjahren seit 2021 Verluste in Millionenhöhe aus. Ende September stellte das Unternehmen mit Sitz in Magdeburg Insolvenzantrag in Eigenverwaltung wegen Zahlungsunfähigkeit.