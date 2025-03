Zu Beginn des vergangenen Jahrzehnts war die Welt noch ein wenig anders, als wir sie heute kennen. Wer damals auf dem Schulhof ein iPhone 4 mit 3,5 Zoll Display hatte, der war der „King“. Und für einen Döner Kebab musste man nicht 7,50 Euro, sondern nur 3,50 Euro über den Tresen reichen. Zu jener Zeit fuhr in der Formel 1 auch ein gewisser Sebastian Vettel – seinerzeit 23 Jahre alt – der Konkurrenz davon. Anders als im Jahr zuvor, als sich der Heppenheimer erst im letzten Rennen in der Wüste Abu Dhabis zum jüngsten Weltmeister aller Zeiten krönen konnte, dominierte Vettel 2011 seine Konkurrenten nach Belieben. Mit 122 Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten konnte er in jener Saison elf von 19 Rennen für sich entscheiden.