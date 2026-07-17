Spa-Francorchamps - Kimi Antonelli hörte ganz genau hin, als Roger Federer dem jungen Formel-1-Spitzenreiter ein paar Ratschläge mitgab. "Er hat mir gesagt, ich soll nur von Rennen zu Rennen denken und die Emotionen kontrollieren, die Fehler verursachen", sagte der 19-Jährige. In Wimbledon saßen der italienische Teenager und die Schweizer Tennis-Legende (44) kürzlich nebeneinander in der Royal Box. Und natürlich holte sich Antonelli beim großen Federer ein paar Tipps ab, die ihm auf dem Weg zu seinem ersten WM-Titel vielleicht noch helfen. Spätestens mit dem Gewinn der Trophäe wäre er selbst in jungen Jahren schon ein ganz Großer seines Sports.