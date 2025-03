Großer Preis von Australien Norris-Sieg beim Crash-Festival zum Formel-1-Auftakt

Melbourne - Im Regen- und Rutschchaos von Melbourne hat Vizeweltmeister Lando Norris den Rennauftakt in die neue Formel-1-Saison gewonnen. Der Brite von McLaren verwies in einem hoch unterhaltsamen und ereignisreichen Großen Preis von Australien Titelverteidiger Max Verstappen auf den zweiten Platz. "Was für ein großartiger Start ins Jahr", funkte der 25-Jährige noch aus seinem Wagen an die Box.