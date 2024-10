Großer Preis der USA Knallhart-Duell um dritten Platz: Verstappen vor Norris

Entscheidung schon auf den ersten Metern

Austin hielt wieder Wort und bot Spektakel gleich auf den ersten Metern. Norris kam gut weg, mit 31 Tausendstelsekunden hatte er sich zum sechsten Mal in dieser Saison die Pole gesichert, Verstappen war aber gar nicht unzufrieden. Startposition zwei muss auf dem Circuit of the Americas kein Nachteil sein. Denn nach einem Bergaufstück mit bis zu 15 Prozent Steigung macht der Kurs einen engen Linksknick und es geht wieder abwärts.