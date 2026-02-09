Als Olympiasieger Max Langenhan am Sonntagabend weit nach 22 Uhr endlich im Deutschen Haus angekommen war, kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Athleten von Team D, Trainer, Funktionäre und viele Freude feierten mit ihm dem neuen Rennrodel-Goldhamsters aus Thüringen dessen nächsten großen Erfolg. Nach zwei WM-Titeln in Serie war der Dominator auch im olympischen Rennen nicht zu schlagen und sorgte mit gleich vier Bahnrekorden für ein Novum in der Olympiageschichte.