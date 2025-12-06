Steinhöring (dpa/lby) - Bei einem Scheunenbrand in Steinhöring (Landkreis Ebersberg) ist ein hoher sechsstelliger Schaden entstanden. Das Feuer griff auch auf ein angrenzendes Wohnhaus über, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatten mehrere Gäste gerade in der Scheune gefeiert, als sie nach Mitternacht ein Knistern bemerkten und feststellten, dass der Dachstuhl brannte. Einer der Feiernden kam mit dem Verdacht einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus, die anderen blieben unverletzt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.