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Großer Einsatz Panzerabwehrgeschoss im Kofferraum - Einsatz in Sonneberg

Bei einer Wohnungsräumung findet ein Mann im Keller ein altes Panzerabwehrgeschoss. Er bringt es zur Polizei. Es startet ein großer Einsatz.

Großer Einsatz: Panzerabwehrgeschoss im Kofferraum - Einsatz in Sonneberg
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Polizei und Feuerwehr sperrten den Bereich um das Fahrzeug sowie angrenzende Straßen ab. (Symbolbild) Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Sonneberg (dpa/th) - Ein Mann hat in Sonneberg ein altes Panzerabwehrgeschoss im Kofferraum seines Autos zur Polizei gefahren und damit einen größeren Einsatz ausgelöst. Der Mann hatte den Munitionsfund bei der Räumung einer Wohnung im Keller gemacht, wie die Polizei mitteilte. Als er die Beamten informierte, sperrten Polizei und Feuerwehr den Bereich um das Fahrzeug sowie angrenzende Straßen ab. Katastrophenschutz und Rettungsdienst kamen hinzu. Spezialkräfte des Landeskriminalamtes sicherten das Geschoss. Es soll nun genauer untersucht werden.

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Der Einsatz ist laut Polizei kein Einzelfall. Es gebe eine Reihe ähnlicher Vorfälle, in denen Betroffene gefährliche Gegenstände transportierten, hieß es. Deshalb gibt die Polizei den Hinweis: "Auch alte und stark verrostete Munition kann lebensgefährlich sein. Berühren oder bewegen Sie keine verdächtigen Gegenstände, auch nicht zu einer Dienststelle. Verständigen Sie unverzüglich die Polizei."