Großer Einsatz: Panzerabwehrgeschoss im Kofferraum - Einsatz in Sonneberg

Sonneberg (dpa/th) - Ein Mann hat in Sonneberg ein altes Panzerabwehrgeschoss im Kofferraum seines Autos zur Polizei gefahren und damit einen größeren Einsatz ausgelöst. Der Mann hatte den Munitionsfund bei der Räumung einer Wohnung im Keller gemacht, wie die Polizei mitteilte. Als er die Beamten informierte, sperrten Polizei und Feuerwehr den Bereich um das Fahrzeug sowie angrenzende Straßen ab. Katastrophenschutz und Rettungsdienst kamen hinzu. Spezialkräfte des Landeskriminalamtes sicherten das Geschoss. Es soll nun genauer untersucht werden.