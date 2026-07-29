Vorbach (dpa/lby) - Eine Lagerhalle und ein Rinderstall sind auf einem Bauernhof in der Oberpfalz in Brand geraten. Ursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Das Feuer habe sich wegen des Windes von der Lagerhalle auf den Stall ausgebreitet. Ob Tiere verletzt wurden, konnte der Sprecher noch nicht sagen. Der Einsatz in Vorbach (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) dauerte am Abend noch an.