Großer Aufwand und Kosten: Kommunaler Spitzenverband: Mehr Hilfe gegen illegalen Müll

Erfurt (dpa/th) - Der Gemeinde- und Städtebund Thüringen fordert im Kampf gegen illegal abgelegten Müll mehr Unterstützung durch das Land. "Es ist tatsächlich so, dass wir die Ablagerung von sogenannten wilden Mülls als aktuelles und anhaltendes Problem verzeichnen - unabhängig, ob in Städten, im ländlichen Raum oder in der freien Natur", sagt der Geschäftsführer des Gemeinde- und Städtebundes, Carsten Rieder. Umwelt und der öffentliche Raum würden durch solchen Müll geschädigt, zudem entstünden Kosten und Aufwand für die Entsorgung.