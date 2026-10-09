Großer Auftritt: Oscar-Ambitionen? Swift tritt bei Academy-Museum-Gala auf

Swift bislang ohne Oscar

Swift hat in der Vergangenheit schon mehrere Filmsongs geschrieben, war bisher aber nicht für einen Oscar nominiert worden. In dieser Saison werden der Sängerin aber gute Chancen auf eine Nominierung in der Sparte für den besten Song eingeräumt. Im Juni hatte der Megastar den Song "I Knew It, I Knew You" für den Pixar-Film "Toy Story 5" herausgebracht. "Ich habe schon immer davon geträumt, für diese Charaktere schreiben zu dürfen, die ich vergöttere, seitdem ich als Fünfjährige den ersten "Toy Story"-Film gesehen habe", schrieb sie damals auf Instagram.