Großer Auftritt: Oscar-Ambitionen? Swift tritt bei Academy-Museum-Gala auf

Los Angeles - Taylor Swift (36) wird als Stargast bei der diesjährigen Gala im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles auf der Bühne stehen. Die Teilnahme des Megastars an der jährlichen Spendengala am 17. Oktober gab das Museum jetzt bekannt. Zuvor war bereits verkündet worden, dass Oscar-Preisträgerin Charlize Theron, Schauspieler Colman Domingo und Regisseur John Carpenter bei dem Event mit Ehrenpreisen für ihre Verdienste um die Filmbranche ausgezeichnet werden. Spendengelder von dem seit 2021 ausgetragenen Fundraiser-Event sollen in Museumsprogramme fließen.