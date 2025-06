Strenge Sicherheitsvorkehrungen

Aus Sorge vor Protesten oder einem Anschlag findet alles unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Das Paar logiert in einem Luxushotel am Canal Grande. Für manche gilt eine Hochzeit in Venedig als Inbegriff der Romantik - was allerdings gerade im Sommer keineswegs garantiert ist. Bei Temperaturen von mehr als 30 Grad sind Tag für Tag Zehntausende Besucher in der Stadt. Die Touristenboote fahren im Minutentakt vorbei.