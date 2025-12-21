Patrick Löchner gehörte zu den Organisatoren des Großbreitenbacher Weihnachtsmarktes und war Befürworter, diesen wieder im Kulturhausgarten auszurichten. Wärmende Feuerschalen und leuchtende Lichterketten luden ein, näher zu kommen. Die Großbreitenbacher ließen sich nicht lange bitten und traten in das kleine Areal, umsäumt mit einigen Verkaufshütten, Grillstation und der überdimensionierten Pfanne, in der herzhafte Leckereien zubereitet wurden und die schnell ausverkauft waren.