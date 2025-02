Großer Abstand zu Norwegen: Biathlon-Männer mit Olympia-Sorgen

Die deutschen Biathlon-Männer sorgen sich mit Blick auf die Olympischen Winterspiele 2026 um ihre Leistungsfähigkeit. „Die Abstände sind riesig und das ist nichts, was mich als Verantwortlichen zufriedenstellen kann“, sagte Sportdirektor Felix Bitterling nach dem Ende der Weltmeisterschaft in Lenzerheide: „Daran müssen wir arbeiten, das müssen wir analysieren. Und das müssen wir in den Griff kriegen - gerade mit der wenigen Zeit bis Olympia.“ In weniger als einem Jahr beginnen die Spiele mit den Biathlon-Wettbewerben im italienischen Antholz.