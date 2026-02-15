Brände Zwei weitere Todesopfer nach Hochhausbrand in Berlin

Die Frau und ihre beiden kleinen Kinder waren am Mittwochabend im Hausflur auf der dritten Etage des Hochhauses bewusstlos aufgefunden worden. Dort war auch die Brandwohnung. Notärzte reanimierten die drei. Den neun Monate alten Säugling konnten sie nicht retten, er starb. Seine Mutter und sein Bruder kamen ins Krankenhaus. Ihr Zustand sei kritisch, hieß es zunächst von der Polizei.