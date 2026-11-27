München (dpa/lby) - Bei einem Großeinsatz zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung im Münchner Bahnhofsviertel haben Zoll und Polizei zahlreiche Verstöße festgestellt. "Schwerpunktmäßig hat es sich um arbeitsrechtliche Verstöße gehandelt, die dann vom Zoll abgearbeitet wurden. Aus polizeilicher Sicht waren aber auch einige Gesetzesverstöße dabei, unter anderem Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz", sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums München, Ralf Kästle. In Summe seien etwa 300 Menschen sowie 60 Gewerbebetriebe kontrolliert worden.