Für drei Menschen endete die Kontrollaktion hinter Gittern: Ein Verdächtiger soll mit Marihuana gehandelt haben, bei einem anderen fanden die Beamten Diebesgut. Zudem wurden zwei der Kontrollierten mit Haftbefehl gesucht, einer davon kam ebenfalls ins Gefängnis. Zwei Anzeigen gab es wegen illegaler Prostitution, in einem Fall wird auch wegen Menschenhandels ermittelt. In der Küche einer Tabledance-Bar fanden die Einsatzkräfte Kokain. Außerdem stießen sie auf eine Person, die mehrere Goldmünzen bei sich hatte, die möglicherweise aus einem Callcenter-Betrug stammen.