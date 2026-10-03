Plauen (dpa/sn) - Ein Einsatz zur Rettung eines angeblichen Kleinkindes aus einem Fluss in Plauen hat sich am Ende als harmlos entpuppt. Ein Zeuge hatte einen Notruf abgesetzt und von einem Kleinkind in der Weißen Elster berichtet, wie die Stadt mitteilte. Mehrere Feuerwehren, Rettungsdienste, ein Notarzt und die Polizei waren zum Einsatzort geeilt. Glücklicherweise stellte es sich als Fehlalarm heraus, wie es weiter hieß. In dem Fluss trieb lediglich eine Spielzeugpuppe.