Großeinsatz: Wie die Sicherheitskonferenz sicher bleiben soll

München (dpa/lby) - Mit Straßensperrungen, Drohnenabwehr und rund 5.000 Kräften will Bayerns Polizei die Münchner Sicherheitskonferenz schützen. Die Maßnahmen bedeuten auch für die Menschen in der Landeshauptstadt spürbare Einschränkungen. "Es wird zweifellos zu Beeinträchtigungen kommen", sagte der Einsatzleiter, Polizei-Vizepräsident Christian Huber, mit Blick auf die temporären Straßensperrungen für die Transferfahrten der hochrangigen Gäste. Darüber hinaus gebe es neben dem gesperrten Sicherheitsbereich unter anderem Parkverbotszonen und eine Flugverbotszone für Drohnen.