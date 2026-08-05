Revierleiter Alexander Leyh wurde im Urlaub von der Nachricht aufgeschreckt. Ein Jäger aus dem Nachbarrevier, so berichtet er es, habe am Mittwochnachmittag eine Rauchwolke im Viernauer Revier entdeckt, im Dreieck zwischen Viernau, Christes und Schwarza. Mit Unterstützung der Waldarbeiter und der Hilfe von Nachbarförsterin Hannah Jung, die vom Revier Dolmar einen guten Überblick hat, habe man den Brandherd recht schnell lokalisieren können. Es war ein Hang im Weyersgrund, mitten in einem Fichtenbestand.