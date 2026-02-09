Neu-Ulm - Sieben Mitarbeiter eines Lagerhauses in Neu-Ulm haben mutmaßlich durch eine versprühte Flüssigkeit Reizungen der Augen und Atemwege erlitten. Zwei Menschen sollen nach Aussage eines Bereichsleiters in einem Treppenhaus eine unbekannte Substanz versprüht haben, teilte die Polizei mit. Zuvor ging man nach einem ersten Notruf davon aus, dass es zu einem Gasaustritt kam. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst rückten deshalb mit einem größeren Aufgebot aus. Der erste Verdacht bestätigte sich aber nach Messungen der Feuerwehr vor Ort nicht. Um was es sich bei dem versprühten Stoff hierbei handelte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Treppenhaus wurde gelüftet und konnte nach dem Einsatz wieder betreten werden.