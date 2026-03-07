Großeinsatz: SEK nimmt bewaffneten Mann nach Angriff auf Mutter fest

 
Mitten in der Nacht wird in Unterfranken ein Mehrfamilienhaus evakuiert. Ein Mann verschanzt sich mit Messer nach einem mutmaßlichen Angriff auf seine Mutter.

Das SEK greift ein und nimmt den Mann in der gemeinsamen Wohnung fest. (Symbolbild) Foto: dpa

Haßfurt (dpa/lby) - Ein 35-Jähriger soll seine Mutter im unterfränkischen Haßfurt (Landkreis Haßberge) angegriffen und unter anderem versucht haben, sie zu würgen. Die Frau konnte am späten Freitagabend aus der gemeinsamen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus fliehen und erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der Mann zog sich daraufhin mit einem Messer bewaffnet in die Wohnung zurück.

SEK holt Mann mit Messer aus Wohnung – Unterbringungsbefehl

Einsatzkräfte räumten das Haus vorsorglich und sperrten den Bereich ab. Rund 15 Bewohner wurden während des Einsatzes den Angaben zufolge vorübergehend in einem nahegelegenen Krankenhaus untergebracht. In den frühen Morgenstunden nahm ein Spezialeinsatzkommando (SEK) den 35-Jährigen fest. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Ein Ermittlungsrichter erließ einen Unterbringungsbefehl. Der Mann kam in eine forensische Einrichtung. Die Hintergründe blieben zunächst unklar.