Großeinsatz: SEK nimmt bewaffneten Mann nach Angriff auf Mutter fest

Haßfurt (dpa/lby) - Ein 35-Jähriger soll seine Mutter im unterfränkischen Haßfurt (Landkreis Haßberge) angegriffen und unter anderem versucht haben, sie zu würgen. Die Frau konnte am späten Freitagabend aus der gemeinsamen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus fliehen und erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der Mann zog sich daraufhin mit einem Messer bewaffnet in die Wohnung zurück.