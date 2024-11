Großeinsatz: Neugeborenes verschwunden - eine Babyleiche im Müll gefunden

Das Baby war am Donnerstag kurz vor Mittag aus der neonatologischen Station der Klinik verschwunden, was von einer Pflegerin bemerkt worden war. Eine große Suchaktion, auch mit Hunden und einer Drohne in der Nacht, brachte zunächst keine Erkenntnisse. Zur eindeutigen Klärung der Todesursache und der Identität der weiblichen Leiche wurde eine gerichtsmedizinische Obduktion angeordnet.