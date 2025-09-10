Pressath (dpa/lby) - Bei einem Brand auf einem Industriegebiet in Pressath (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am Mittwochmorgen in einer nicht in Betrieb befindlichen Trocknungsanlage eines Pelletwerks aus. Ersten Ermittlungen zufolge verursachte ein technischer Defekt den Brand. Sofort einschreitende Mitarbeiter dämmten das Feuer zunächst ein. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Verletzt wurde laut Polizei niemand.