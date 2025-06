Gera (dpa/th) - Eine Auseinandersetzung zwischen drei jungen Männern hat in Gera einen Großeinsatz ausgelöst. Die drei Männer im Alter zwischen 21 und 26 Jahren seien am Dienstagabend in der Geraer Innenstadt in einen Streit geraten, teilte die Landespolizeiinspektion Gera mit. Dabei sollen gefährliche Gegenstände, unter anderem ein Messer, zum Einsatz gekommen sein. Der 21-Jährige wurde bei dem Streit leicht verletzt.