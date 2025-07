Großeinsatz in Niederbayern Nach Attacke in ICE mit Axt und Hammer: Viele offene Fragen

Der Mann hatte am Donnerstag im ICE von Hamburg nach Wien drei Landsleute angegriffen. Der mit mehreren Hundert Fahrgästen besetzte Schnellzug stoppte in der Nähe von Straßkirchen in Niederbayern auf offener Strecke. Insgesamt fünf Menschen wurden verletzt, darunter der Angreifer selbst am schwersten. Mindestens ein Fahrgast überwältige den Mann den Angaben zufolge, die herbeigerufene Polizei nahm ihn dann fest.