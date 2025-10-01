München - Nach dem Brand, Schüssen und einer Bombendrohung gegen das Oktoberfest kehrt die Stadt am Abend langsam wieder in den Alltag zurück. Ab 17.30 Uhr startete der Festbetrieb auf der Wiesn, Besucherinnen und Besucher wurden auf das Gelände gelassen. Ihnen bot sich bis zum späten Abend ein geteiltes Bild: Die Gassen wirken einem dpa-Reporter zufolge merklich leerer im Vergleich zu anderen Wiesn-Tagen in der Woche.