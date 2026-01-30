Großeinsatz in Bayern: Explosion auf A3 - LKA prüft Spuren zu Automatensprengern

Wiesent - Nach der kontrollierten Sprengung mutmaßlich explosiver Gegenstände in einem Wagen auf der Autobahn 3 prüfen Ermittler unter anderem Spuren zur Geldautomatensprenger-Szene. Ermittelt werde weiter in alle Richtungen, einem Zusammenhang mit diesem Hintergrund werde dabei aber nachgegangen, sagte ein Sprecher des bayerischen Landeskriminalamts (LKA) der Deutschen Presse-Agentur. Einen politischen Hintergrund schließen die Ermittler derzeit demnach aus.