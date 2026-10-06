57 Feuerwehrleute, Polizei und Rettungskräfte des DRK waren am Dienstagabend in der Bad Salzunger Innenstadt im Einsatz. Kurz vor 19 Uhr war Alarm wegen Rauchentwicklung im zweiten Obergeschoss eines Hauses in der Friedrich-Eckardt-Straße ausgelöst worden. Darauf seien gleich zwei Trupps zur Brandbekämpfung angerückt, wie Einsatzleiter Jörg Krause auf Anfrage der Redaktion sagte. „Dann haben wir im Wohnbereich offenes Feuer vorgefunden.“ In der Wohnung war zum Brandzeitpunkt nur eine Frau, sie konnte von den Feuerwehrleuten unverletzt ins Freie gerettet werden.