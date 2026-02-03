Augsburg (dpa/lby) - Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nach einem vielfach kritisierten Großeinsatz in einem Augsburg Club in einer "mittleren zweistelligen Zahl" von Strafverfahren wegen Drogenverstößen. Das berichtete das Polizeipräsidium Schwaben Nord am Abend und wehrte sich damit gegen Vorwürfe eines unverhältnismäßigen Einsatzes. Demnach stellten die Ermittler in dem Gebäude auf mehreren Etagen Drogen sicher, auch in Räumen, die für die Gäste nicht zugänglich sind. Dem Einsatz voraus gingen demnach langwierige Ermittlungen bereits seit Ende 2024.