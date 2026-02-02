Großeinsatz in Augsburg: Polizei findet Drogen und Bargeld bei Durchsuchungen

Augsburg (dpa/lby) - Bei Durchsuchungen in drei Objekten in Augsburg wurden 17 Menschen vorläufig festgenommen sowie verschiedene Betäubungsmittel und Bargeld sichergestellt. Die Aktion sei langfristig geplant gewesen, teilte die Polizei mit.
In Augsburg werden mehrere Wohn- und Geschäftsräume durchsucht, darunter auch ein Club. Jetzt nennt die Polizei neue Informationen zu den Hintergründen.
Augsburg (dpa/lby) - Bei Durchsuchungen in drei Objekten in Augsburg wurden 17 Menschen vorläufig festgenommen sowie verschiedene Betäubungsmittel und Bargeld sichergestellt. Die Aktion sei langfristig geplant gewesen, teilte die Polizei mit.
Nach der Werbung weiterlesen
Im Beisein von zwei Staatsanwälten wurden nach Polizeiangaben Durchsuchungsbeschlüsse für Wohn- und Geschäftsräume sowie für den City Club in der Augsburger Innenstadt vollzogen. Es sollen rund 200 Beamte im Einsatz gewesen sein. Dabei wurden unter anderem Kokain und Amphetamin sichergestellt. Insgesamt fand die Polizei den Angaben zufolge Drogen im unteren dreistelligen Grammbereich. Rund 200 Gäste wurden kontrolliert.
Von den 17 festgenommenen Menschen wurden 16 wieder freigelassen. Gegen eine festgenommene Person wurde ein bestehender Haftbefehl aus einem anderen Verfahren vollzogen.
Seit Ende 2024 sollten Beamte wegen des Verdachts des Handelns mit Betäubungsmitteln ermittelt haben. Dabei soll sich der Verdacht erhärtet haben, dass ein Augsburger Club eine Rolle spielt. Nach den Durchsuchungen laufen die Ermittlungen weiter.