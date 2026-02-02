Großeinsatz in Augsburg: Polizei findet Drogen und Bargeld bei Durchsuchungen

Im Beisein von zwei Staatsanwälten wurden nach Polizeiangaben Durchsuchungsbeschlüsse für Wohn- und Geschäftsräume sowie für den City Club in der Augsburger Innenstadt vollzogen. Es sollen rund 200 Beamte im Einsatz gewesen sein. Dabei wurden unter anderem Kokain und Amphetamin sichergestellt. Insgesamt fand die Polizei den Angaben zufolge Drogen im unteren dreistelligen Grammbereich. Rund 200 Gäste wurden kontrolliert.