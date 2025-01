Verdächtiger in JVA gebracht

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Mann dem Haftrichter beim Amtsgericht Bensheim vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehl gegen ihn erließ. Der 36-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Polizei bat zudem nochmals dringend, ein im Internet kursierenden Video nicht weiterzuverbreiten oder zu veröffentlichen. "Hierbei wird erheblich in die Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Personen eingegriffen, was strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann", hieß es in der Mitteilung.