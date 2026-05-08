Sinzig - Großeinsatz der Polizei in Rheinland-Pfalz: In einer Volksbankfiliale in Sinzig gibt es eine Geiselnahme. Noch ist vieles unklar.
Großeinsatz Geiselnahme in Bank - Was wir wissen und was nicht
dpa 08.05.2026 - 12:04 Uhr
Mehrere Täter, mehrere Geiseln: In Sinzig in Rheinland-Pfalz läuft eine Geiselnahme in einer Bank. Was bisher bekannt ist - und was noch unklar ist.
Sinzig - Großeinsatz der Polizei in Rheinland-Pfalz: In einer Volksbankfiliale in Sinzig gibt es eine Geiselnahme. Noch ist vieles unklar.