Helmbrechts (dpa/lby) - Eine Kunststoff-Fabrik in Oberfranken ist geräumt worden, nachdem dort ein Gas ausgetreten war. Beschäftigte hatten nach Angaben der Polizei in dem Betrieb in Helmbrechts (Landkreis Hof) einen stechenden Geruch bemerkt, der aus Behältern mit Kunststoffteilen drang. Eine Messung ergab eine stark erhöhte Konzentration von Formaldehyd.