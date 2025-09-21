Großeinsatz für Rettungskräfte: Sechs Verletzte bei Auffahrunfällen auf A7

Dietmannsried (dpa/lby) - Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos und mehreren Verletzten hat auf der Autobahn 7 bei Dietmannsried für einen Großeinsatz gesorgt. Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei und Autobahnmeisterei waren mit einem Großaufgebot vor Ort, wie die Polizei mitteilte. Auch zwei Rettungshubschrauber und mehrere Notärzte waren im Einsatz. Etwa zwei Stunden lang war der Verkehr erheblich beeinträchtigt, die Autobahn wurde an der Abfahrt Dietmannsried gesperrt.