Brehme (dpa/th) - Die Polizei geht bei dem Feuer in einem Schützenhaus in Brehme (Landkreis Eichsfeld) von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Die bisherigen Ermittlungen hätten ergeben, dass das Vereinsheim am Tattag verschlossen und die Alarmsicherung aktiviert gewesen sei, teilte die Polizei mit.