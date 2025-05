Brehme (dpa/th) - Ein Feuer hat in einem Schützenhaus in Brehme (Landkreis Eichsfeld) einer ersten Schätzung zufolge einen Schaden von etwa 300.000 Euro angerichtet. Der Brand brach aus bislang ungeklärter Ursache in der Nacht aus, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr rückte mit 150 Kräften an.