Großeinsatz: Betrug mit Gebrauchtwagen? Zwei Festnahmen

Frankfurt (dpa/lhe) - Bei einer Durchsuchungsaktion unter anderem wegen Betrugsverdachts haben Ermittler im Landkreis Offenbach zwei Verdächtige festgenommen. Sie stellten außerdem mehrere hochwertige Fahrzeuge, Luxusuhren, weiteren Schmuck und Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich sicher, wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt mitteilte. Es gehe bei den Ermittlungen um den Verdacht der Hinterziehung von Umsatzsteuer, des Betrugs beim Verkauf von Gebrauchtwagen sowie des Sozialleistungsbetrugs.