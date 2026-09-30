Großeinsatz: Betrug mit Gebrauchtwagen? Zwei Festnahmen

Drei Männern im Alter von 26, 30 und 45 Jahren sowie einer 30-jährigen Frau wird die bandenmäßige Hinterziehung von Umsatzsteuer in Höhe von rund 324.000 Euro vorgeworfen. Zwischen Mai 2023 und April 2026 sollen sie mit hochwertigen Gebrauchtfahrzeugen gehandelt haben, ohne Umsatzsteuer zu zahlen. Zudem sollen sie eine steuerfreie Warenlieferung zwischen Unternehmen innerhalb der EU vorgetäuscht haben. Der 30-Jährige und der 45-Jährige sind die beiden nun Festgenommenen.