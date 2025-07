Großeinsatz bei München: Mann entdeckt Granate in Fluss - Aufwendige Beseitigung

Gräfelfing (dpa/lby) - Der Fund einer Granate hat am Sonntagnachmittag in Gräfelfing im Landkreis München für einen Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Kampfmittelräumdienst gesorgt. Ein Passant hatte dort einen verdächtigen Gegenstand in einem Fluss entdeckt und ihn für eine Bombe gehalten, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Gegenstand erwies sich später als Phosphor-Granate aus dem Zweiten Weltkrieg.