Grund für die Alarmierung, die gegen 11.30 Uhr die Leitstelle erreichte, war ein Brand an einer im Keller des Rathauses befindlichen Elektroanlage. „Die genaue Ursache ist derzeit noch unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen“, teilte Einsatzleiter Jörg Lützelberger mit. Michael Höfner, Wehrführer der Feuerwehr Sonneberg Mitte, ergänzte: „Das Treppenhaus wird nun belüftet, um alle Schadstoffe zu entfernen.“