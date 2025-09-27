Große Waldbrandübung Grenzübergreifend löschen: Feuerwehren proben den Ernstfall

Unterstützt werden sie von freiwilligen Feuerwehren, die von Gemeinden und Firmen aufgestellt werden, um eine flächendeckende Abdeckung zu erreichen. In Bayern hingegen sind die meisten Feuerwehrleute in freiwilligen Wehren organisiert. Nur in den Großstädten gibt es Berufsfeuerwehren.

Lehren aus dem Großbrand 2022

Der verheerende Waldbrand im Nationalpark Böhmische Schweiz im Juli 2022 hatte allen in den beiden Nachbarländern vor Augen geführt, dass Flammen nicht an der Grenze haltmachen. Der Brand im Elbsandsteingebirge erfasste mehr als 1000 Hektar auf tschechischer Seite und griff auf die sächsische Seite über.

Seitdem war eine engere Zusammenarbeit der Feuerwehren wiederholt Thema bei Treffen von Spitzenpolitikern aus Deutschland und Tschechien.

Der bayerische Finanzstaatssekretär Martin Schöffel (CSU), der auch Vorsitzender des Beirats der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit Tschechien ist, nannte konkrete Projekte, die jetzt angegangen werden sollen: So sollen die Leitstellen beider Länder gekoppelt werden, die gemeinsame Brandbekämpfung aus der Luft verbessert und Spezialausrüstung gemeinsam genutzt werden.